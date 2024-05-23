Ищем спонсоров и меценатов: Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации

Построенную больше 50 лет назад оранжерею в Ботаническом саду Алматы начали ремонтировать в 2022 году, но до сих пор не завершили, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории Главного Ботанического сада расположен оранжерейно-тепличный комплекс, который состоит из оранжереи и трех теплиц. Оранжерея была построена в 1969 году. Естественный износ привел к тому, что здание оранжереи находилось в аварийном состоянии, требовалась капитальная реконструкция.

— В 2020 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Затем были инициированы государственные закупки работ по реконструкции здания оранжереи Главного Ботанического сада и закуп услуги технического надзора. В 2022 году по результатам конкурса были заключены договора. К работе подрядчик приступил в 2022 году, но ближе к концу года приостановил строительные работы, требуя увеличения сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости строительных материалов, — сообщили в пресс-службе Главного ботсада.

Институт ботаники и фитоинтродукции требовал от подрядчика исполнения условий договора и завершения работ до заморозков. В итоге пришлось подать иск в суд о признании ТОО «Строительная компания ШАХ» недобросовестным участником государственных закупок и понуждении исполнить обязательства по завершению строительных работ и вводу объекта в эксплуатацию.

— Также со стороны Института был подан иск о взыскании неустойки, который также был удовлетворен судом. На настоящий момент Институтом ботаники и фитоинтродукции были выиграны все судебные процессы, в том числе и в апелляционных инстанциях. Подрядчик так и не возобновил строительно-монтажные работы, и реконструкция так и не была завершена, — добавили в ботсаду.

Отмечается, что принудительное исполнение судебных решений осложняется бездействием подрядчика, отсутствием денежных средств на счетах компании, какого-либо недвижимого либо иного имущества.

30 апреля 2024 года истек срок действия договора с ТОО «Строительная компания ШАХ». По данным Ботанического сада, для поиска нового подрядчика необходимо заново пройти все процедуры, согласования и объявить новый тендер — этот процесс займет очень много времени.

— В связи со сложившейся критической ситуацией открыто заявляем, что нуждаемся в помощи и ищем спонсоров, меценатов, любые источники финансирования для завершения реконструкции Оранжереи. Чтобы сохранить коллекционный фонд, еще до начала строительных работ все растения были перенесены в теплицы, где выдерживается необходимый температурно-влажностный режим, кроме самых крупных растений, которые было невозможно переместить в теплицы. Оставшиеся в грунте «крупномеры» уже две зимы перезимовали под временным укрытием из тепличной пленки, обогреваемые тепловыми пушками. Но уже сейчас мы переживаем, смогут ли крупные пальмы пережить третью зиму без Оранжереи. Поэтому найти источник финансирования для завершения реконструкции Оранжереи необходимо как можно скорее, — обратились в Ботсаду к жителям.

Стоит отметить, что в 2022 году управление экологии и окружающей среды Алматы и ТОО «Строительная компания ШАХ» также подписали договор на проведение работ по благоустройству и реконструкции сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Но работы на объекте своевременно не проводились, а управление направило иск в суд о расторжении договора с подрядной организацией, признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки в размере 56,1 млн тенге. Исковые требования были полностью удовлетворены.

Также летом 2023 года акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения и благоустройство территории в Турксибском районе. В числе этих компании также числилось ТОО «СК ШАХ». В акимате сообщили, что эта подрядная организация занималась благоустройством территории жилого комплекса «Жас Канат».