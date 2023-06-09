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Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 15:43
Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения и благоустройство территории в Турксибском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Виновные в отставании от графика подрядчики будут отвечать перед законом. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в отношении ответственных за строительство МЖК «Жас Канат» организаций – ТОО «Hadid» и «Промкомплект Б» – ведутся судебные разбирательства, готовится иск против ТОО «СК ШАХ», эта подрядная организация занимается благоустройством территории жилого комплекса. Акимат добивается взыскания неустойки и признания их недобросовестными участниками государственных закупок за срыв сроков и некачественное выполнение работ», - сообщили в пресс-службу акимата.

Сейчас в МЖК «Жас Канат» из 41 дома введены в эксплуатацию 30 объектов, еще 11 подрядчики планируют поэтапно сдать до конца сентября. Отставание от графика составляет уже больше 1 года.

Отношения акимата с подрядчиками, ответственными за инженерные коммуникации в соседних микрорайонах, тоже дошли до суда. Организация «Жасыл Ел Курылыс», получившая средства на строительство водопровода и канализации в мкр. «Жас Канат», признана недобросовестной. На компанию «Нурай Строй» акимат готовит судебный иск. Подрядчик занимался коммуникациями в мкр. Нуршашкан. Регулярные прорывы – более 30 в месяц – и многочисленные провалы на асфальтобетонном покрытии говорят о некачественной работе компании. Аким Алматы в ходе объезда городских объектов указал на недопустимость использования заведомо низкокачественных материалов и проведения халтурных работ: такой подход полностью дискредитирует подрядчиков и сводит к минимуму шансы на их дальнейшее сотрудничество с городом.


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