Подвели подрядчики: когда закончится реконструкция сквера Алии и Маншук в Алматы

Весной прошлого года в Алматы должна была завершиться реконструкция сквера Алии и Маншук, расположенного напротив КБТУ - подрядная организация начала ремонтные работы, но так и не закончила. Сегодня одно из любимых мест отдыха горожан огорожен забором, здесь работы полностью остановлены. Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по скверу и показал, в каком он сейчас состоянии.

15 сентября 2022 года управление экологии и окружающей среды Алматы заключило договор с подрядной организацией ТОО «Строительная компания ШАХ» на проведение работ по благоустройству и реконструкции улицы Байсеитовой от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра и сквера Маншук Маметовой.

- Проект по реконструкции сквера разработан проектной организацией ТОО «Сыржоба», получено положительное заключение. Срок завершения объекта планировался 31 мая 2023 года. С января по май 2023 года работы на объекте подрядной организацией не проводились, в связи с чем управлением в адрес подрядной организации было направлено уведомление о намерении расторгнуть договор в одностороннем порядке и обратиться в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, - сообщили в управлении экологии и окружающей среды города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

После получения уведомления подрядная организация приступила к проведению на объекте демонтажных работ и части работ по благоустройству. Однако учитывая большое отставание от графика производства работ, во избежание негативных последствий управление направило исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

- Позже между управлением и подрядной организацией договор был расторгнут, поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, они будут завершены в мае этого года. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца ноября этого года, - отметили в ведомстве.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также в управлении экологии и окружающей среды ответили, сколько деревьев были вырублены в сквере Алии и Маншук.

- Осенью 2023 года в сквере управлением совместно с научными сотрудниками, экоактивистами была произведена вырубка порядка 130 сухостойных аварийных деревьев, представляющих угрозу падения во время ухудшения погодных условий, сопровождаемых обильными осадками и шквалистым ветром. Всего в сквере Алии и Маншук произрастает 1681 дерево. Взамен вырубленных деревьев в сквере уже высажено более 150 молодых саженцев, - пояснили в управлении.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее один из жителей мегаполиса обеспокоился судьбой краснокнижного дуба в сквере Алии и Маншук. Он у акима мегаполиса спросил, будет ли на этой территории восстанавливать кафе и что будет с краснокнижным дубом, которому больше 100 лет.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform