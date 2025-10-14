РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:21, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ботанический сад Алматы переходит на зимний график работы

    С 15 октября Главный ботанический сад Алматы будет работать по-новому, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматының бас ботаникалық бағы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В связи с тем, что световой день стал короче, Главный ботанический сад Алматы переходит на зимний график работы. С 15 октября ботанический сад будет работать с 10:00 до 18:00, — сообщили в пресс-службе ботсада.

    С 15:00 до 15:30 предусмотрен технический перерыв.

    Кроме того, администрация напоминает, что первый понедельник каждого месяца — санитарный день, в этот день сад закрыт для посещений.

    Ранее сообщалось, что мужчина, жестоко обращавшийся с лебедем на территории главного ботанического сада Алматы, получил административный арест на 7 суток. Инцидент произошел 5 августа. В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина схватил птицу за шею. Кадры вызвали резонанс и возмущение пользователей.

