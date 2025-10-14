Медведи в Катон-Карагае решили «удалить неудачные кадры» фотоловушки

Заметив камеру, звери подошли поближе, внимательно осмотрели её со всех сторон и, похоже, решили разобраться, кто осмелился снимать их без разрешения. На кадрах видно, как крупный медведь обнюхивает устройство, трогает лапой, пробует на зуб. Спустя несколько минут к нему присоединился второй — вместе они устроили настоящую проверку техники.

- Это что, меня снимают без разрешения?! — удивился бурый медведь, заметив фотоловушку. Посмотрел со всех сторон, попробовал на зуб, потрогал лапой — видимо, решил удалить неудачные кадры! — так с улыбкой подписали видео сотрудники нацпарка.

Фотоловушка была установлена лесничим Аршатинского лесничества Жомартом Аманбаевым. Вместе с коллегами он участвует в многодневных экспедициях, чтобы наблюдать за редкими животными и их ареалами обитания.

— Мы преодолеваем десятки километров верхом и пешком, чтобы установить оборудование и проверить его. Когда на кадрах появляются рыси, медведи или снежные барсы — это настоящая награда. Значит, природа здесь по-прежнему жива, — рассказал лесничий Жомарт Аманбаев.

В таких экспедициях также участвуют охотовед-биолог Амир Базилов, государственные инспекторы Болат Боженаков и Асет Нуксиев, а также учёные лаборатории териологии Института зоологии Максим и Сергей Беспаловы.

— За каждым таким видео стоит труд большой команды. Эти кадры — результат многодневных походов, проверок и наблюдений. Мы стараемся показать жизнь дикой природы такой, какая она есть, без вмешательства человека, — отметил охотовед Амир Базилов.

Благодаря их работе жители Казахстана могут увидеть, как в горах Алтая живут свободные, осторожные и удивительно любопытные звери — такие, что даже фотоловушка не ускользнула от их внимания.

