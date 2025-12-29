РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ботанический сад временно закрывается в Алматы

    В Главном ботаническом саду Алматы объявили выходные в новогодние праздники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Птицы в Ботаническом саду Алматы
    Фото: Botsad.kz

    — Главный ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1, 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости, — сообщили в Ботсаде Алматы.

    Режим работы остается прежним: с 10:00 до 18:00 часов.

    Отметим, первый понедельник каждого месяца — санитарный день, в этот день сад закрыт для посещений.

    Ранее сообщалось, что в ботаническом саду Алматы до сих пор не завершена реконструкция оранжереи, где растут редкие тропические растения. Уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее.

    Напомним, с 15 октября Главный ботанический сад Алматы перешел на зимний график работы.

    Теги:
    Природа Алматы Ботанический сад
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают