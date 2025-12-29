Ботанический сад временно закрывается в Алматы

— Главный ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1, 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости, — сообщили в Ботсаде Алматы.

Режим работы остается прежним: с 10:00 до 18:00 часов.

Отметим, первый понедельник каждого месяца — санитарный день, в этот день сад закрыт для посещений.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду Алматы до сих пор не завершена реконструкция оранжереи, где растут редкие тропические растения. Уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее.

Напомним, с 15 октября Главный ботанический сад Алматы перешел на зимний график работы.



