Более 980 тысяч казахстанцев стоят на учете нуждающихся в жилье

В Казахстане за первое полугодие распределено 8 649 арендных квартир, из них приватизировано 5361. О механизмах распределения арендного жилья рассказал зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Канат Мынбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

Согласно данным, в целом по стране более 980 тыс. граждан состоят на учете как нуждающиеся в жилище. Для них предусмотрены меры государственной поддержки в виде арендного жилья и льготных ипотечных займов.

Арендное жилье предоставляется гражданам с низкими доходами или тем, у кого отсутствуют доходы, согласно их очередности и количеству членов семьи. Распределяются такие квартиры по следующему механизму: 20% объема от общего количества — между детьми-сиротами, 50% — между 7-ми категориями граждан, имеющими первоочередное право. Остальное жилье распределяется среди остальных граждан, состоящих на учете.

При получении арендного жилья заключается договор найма жилья, на основании которого семья проживает в квартире бессрочное время, пока считается нуждающейся в жилище. Если проживать в арендном жилье, соблюдая нормы жилищного законодательства и условий договора найма, то оснований для выселения нет.

— Если граждане приобретают иное жилье в собственность, арендное жилье подлежит возврату в коммунальную собственность. В случае смерти нанимателя арендного жилья, право на проживание переходит членам семьи. При приватизации граждане могут выкупить арендное жилье по остаточной стоимости сразу или в рассрочку до 15 лет. Также некоторые граждане, определённые жилищным законодательством, могут приватизировать арендное жилье безвозмездно. За 6 месяцев текущего года было распределено 8649 единиц жилья, из них приватизировано 5361, — объясняет заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Канат Мынбаев, подчеркивая, что приватизация — добровольный выбор.

Льготные ипотечные займы выдаются через АО «Отбасы банк» по ставке 2% и 5%. Под 2% займы предоставляются 8 категориям граждан: ветераны ВОВ, дети-сироты, многодетные матери и семьи, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей с инвалидностью, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ и вдовы.

Для покрытия первоначального взноса для граждан также предусмотрена поддержка в виде безвозмездного жилищного сертификата. Всего за полгода казахстанцам их было выдано 1976 штук. Размер сертификатов и перечень категорий получателей определяются решениями маслихатов.

Ранее сообщалось, что ключи от 535 арендных квартир получат очередники в Астане.