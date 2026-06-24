Ключи от 535 арендных квартир получат очередники в Астане

В столице в ближайшее время начнется распределение 535 арендных квартир среди граждан, состоящих в очереди на жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Центра обеспечения жильем Orken Otbasy Bank, новоселами смогут стать 535 человек. Для распределения подготовлены 362 однокомнатные и 173 двухкомнатные квартиры в жилом комплексе Orman Park, расположенном в районе Есиль.

В распределении примут участие очередники из числа социально уязвимых слоев населения, государственные служащие, а также граждане, чье жилье признано аварийным.

Как сообщили в центре, претендентам необходимо ожидать SMS-уведомление с номера 1414. После получения сообщения граждане должны в течение пяти рабочих дней принять решение — согласиться либо отказаться от предложенного жилья.

Для этого необходимо авторизоваться с помощью ЭЦП на портале baspana.otbasybank.kz и в разделе «Арендное жилье» личного кабинета подтвердить свое решение.

Согласно правилам распределения, 70% квартир будут предоставлены гражданам, относящимся к категориям социально уязвимых слоев населения. В их числе ветераны, лица с инвалидностью I и II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, вдовы и вдовцы, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

При этом для детей-сирот предусмотрено 20% от общего объема распределяемого жилья. Оставшиеся 30% квартир распределят между другими очередниками и государственными служащими.

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