Объем субсидируемых ипотечных облигаций увеличили до 1,7 трлн тенге

Министр промышленности и строительства внес изменения в правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, которые выпускаются для последующей выдачи ипотечных жилищных займов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно обновленным правилам, средства, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направляться на выдачу ипотеки под 7% годовых для граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения и состоящих на учете нуждающихся в жилье.

Для остальных очередников, а также других граждан Казахстана и кандасов ставка составит 9% годовых.

Одним из главных изменений стало увеличение общего объема облигаций, подлежащих субсидированию. Теперь этот показатель не должен превышать 1,7 трлн тенге. Ранее предусматривалось субсидирование облигаций на сумму до 300 млрд тенге в первый год и до 200 млрд тенге в последующие годы.

Также установлено, что срок обращения облигаций не должен превышать восьми лет. Ставка купонного вознаграждения по ним не может быть выше базовой ставки Национального банка. При этом по согласованию с уполномоченным органом она может быть увеличена на 1,5 процентного пункта на дату размещения или доразмещения облигаций.

Кроме того, обновлены формы договора субсидирования, предложения на субсидирование и заявки на получение субсидий.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что доля льготной ипотеки в Казахстане выросла до 85%.