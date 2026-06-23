KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Объем субсидируемых ипотечных облигаций увеличили до 1,7 трлн тенге

    Министр промышленности и строительства внес изменения в правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, которые выпускаются для последующей выдачи ипотечных жилищных займов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ипотека
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно обновленным правилам, средства, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направляться на выдачу ипотеки под 7% годовых для граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения и состоящих на учете нуждающихся в жилье.

    Для остальных очередников, а также других граждан Казахстана и кандасов ставка составит 9% годовых.

    Одним из главных изменений стало увеличение общего объема облигаций, подлежащих субсидированию. Теперь этот показатель не должен превышать 1,7 трлн тенге. Ранее предусматривалось субсидирование облигаций на сумму до 300 млрд тенге в первый год и до 200 млрд тенге в последующие годы.

    Также установлено, что срок обращения облигаций не должен превышать восьми лет. Ставка купонного вознаграждения по ним не может быть выше базовой ставки Национального банка. При этом по согласованию с уполномоченным органом она может быть увеличена на 1,5 процентного пункта на дату размещения или доразмещения облигаций.

    Кроме того, обновлены формы договора субсидирования, предложения на субсидирование и заявки на получение субсидий.

    Приказ вступает в силу с 1 июля 2026 года.

    Ранее стало известно, что доля льготной ипотеки в Казахстане выросла до 85%.

    Ипотека Жилье Финансы и бюджет
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор