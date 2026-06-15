Доля льготной ипотеки в Казахстане выросла до 85%

Объем новых ипотечных займов в Казахстане по итогам первого квартала этого года достиг 438 млрд тенге, увеличившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform.

Как отмечается в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), рост рынка был обеспечен преимущественно за счет расширения льготного кредитования.

— Весь прирост новых выдач обеспечил Отбасы Банк, увеличивший объем кредитования на 54,3% год к году — до 347,5 млрд тенге. Расширение льготного финансирования и госпрограмм позволило компенсировать негативное влияние высокой базовой ставки, дорогого фондирования и усиления регуляторных ограничений на рыночную ипотеку (снизилась на 53,6%), — отметили аналитики.

На этом фоне роль государственных программ продолжила усиливаться. Если год назад на льготную ипотеку приходилось 73,9% новых выдач, то сегодня этот показатель достиг 85,1%. В свою очередь доля рыночных ипотечных продуктов банков второго уровня сократилась до 14,9%. Фактически именно программы господдержки остаются главным драйвером жилищного кредитования в стране.

Средневзвешенная ставка по новым ипотечным займам снизилась до 10%, оставаясь значительно ниже как уровня инфляции, так и базовой ставки.

Вместе с тем спрос на ипотеку постепенно ослабевает. Количество поданных заявок сократилось на 20,7% и составило 192 тысячи — это минимальный показатель за последние два года. По мнению экспертов, на снижение активности повлияли продолжающийся рост цен на жилье, сокращение реальных доходов населения, а также постепенное исчерпание спроса, который ранее поддерживался за счет использования пенсионных накоплений.

Одновременно меняется и структура рынка. Все большую долю занимают крупные ипотечные займы. Так, доля кредитов на сумму свыше 20 млн тенге выросла с 30% до 37%, тогда как доля займов до 10 млн тенге сократилась с 22% до 17%.

Между тем одним из факторов возможного охлаждения рынка может стать вступившее в силу с июня повышение порогов достаточности пенсионных накоплений. Если ранее изъятия из ЕНПФ были одним из ключевых источников поддержки спроса на жилье, то новые требования заметно сокращают число граждан, которые смогут воспользоваться этим механизмом. В результате рынок может столкнуться со снижением дополнительного спроса и ликвидности как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

— В этих условиях потенциал дальнейшего роста рынка все больше зависит от масштабов господдержки и возможностей ее финансирования. Одновременно дополнительное давление могут оказать планируемые изменения макропруденциального регулирования ипотечного кредитования. Их совокупный эффект способен еще сильнее ограничить рыночную ипотеку и повысить концентрацию рынка вокруг льготных программ. Таким образом, ключевым вызовом для ипотечного рынка становится не сохранение текущих объемов выдачи, а восстановление роли рыночной ипотеки, — говорится в обзоре АФК.

Ранее эксперты рассказали, как новые пенсионные пороги повлияют на рынок недвижимости Казахстана.

Также сообщалось, что 1 июля меняются правила ипотечного кредитования.