Как новые пенсионные пороги повлияют на рынок недвижимости Казахстана — эксперты

В Казахстане повысили пороги достаточности пенсионных накоплений, от которых зависит возможность досрочного использования средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). При этом сохраняется действующий механизм использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

Напомним, что для 20-летних граждан порог достаточности установлен на уровне 6,67 млн тенге, для 30-летних — 9,75 млн тенге, для 40-летних — 13,37 млн тенге, для 50-летних — 17,59 млн тенге, а для 60-летних — 22,5 млн тенге. Если сумма накоплений ниже установленного порога, использовать часть пенсионных средств досрочно не получится.

Рынок недвижимости адаптируется к новым ограничениям

По словам финансового советника R-Finance Армана Байганова, в определенной степени эти изменения могут привести к снижению количества ипотечных сделок и в целом отразиться на активности рынка недвижимости.

— Новые пороги достаточности затронут довольно широкий круг граждан. Меньше будет сделок по ипотеке. Соответственно, это коснется и рынка недвижимости, — отмечает эксперт.

Как объяснил Арман Байганов, не исключено, что уменьшение спроса окажет определенное влияние и на динамику цен на жилье.

— Кроме того, изменения могут сказаться на строительном секторе, в определенной степени это затронет и рынок ипотечного кредитования. Меньше вкладчиков будут отчислять в «Отбасы банк». Стоимость недвижимости может снизиться. Порог подняли, соответственно, цены на жилье будут снижаться, — считает эксперт.

В свою очередь, эксперт в сфере недвижимости, брокер Саят Кульжабаев считает, что на сегодня спрос на жилье уже не зависит от пенсионных накоплений.

— Когда была первая волна использования пенсионных накоплений, многие казахстанцы направляли их на покупку жилья: кто-то приобретал квартиры полностью за счет этих средств, кто-то использовал их в качестве первоначального взноса. Если тогда доля таких покупателей составляла около 50%, то сейчас, по моим оценкам, пенсионные накопления для первоначального взноса используют не более 10%, а возможно и меньше, — сказал Саят Кульжабаев.

По его словам, сегодня большинство граждан направляют изъятые средства не на покупку жилья, а на частичное досрочное погашение ипотеки.

— По моему опыту, люди, которые официально работают и успевают накопить на счете порядка 1-1,5 млн тенге сверх порога достаточности, предпочитают снизить свою кредитную нагрузку. Безусловно, часть граждан, не имеющих собственного жилья, потеряла возможность использовать пенсионные накопления после повышения порогов достаточности. Однако я не думаю, что их число сегодня велико, — считает спикер.

Эксперт напомнил, что когда казахстанцам впервые разрешили использовать пенсионные накопления на жилье, это заметно подстегнуло спрос на рынке, что привело к удорожанию недвижимости. По его мнению, нынешние изменения существенного влияния на количество сделок или спрос на квартиры не окажут.

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Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отметил, что, в первую очередь, увеличение порогов изъятия затронет граждан, которые ранее уже достигли порога достаточности, а также тех работников, которые рассчитывали в будущем использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий по прежним правилам.

— Как мы видим, пороги достаточности существенно увеличились — практически в два раза. Государство пошло на этот шаг, поскольку граждане начали массово использовать пенсионные накопления на покупку жилья и лечение. В результате возникли риски, что при выходе на пенсию многие вкладчики не смогут обеспечить себе достаточный уровень пенсионных выплат. Это, в свою очередь, могло привести к росту числа бедных пенсионеров, социальной напряженности и дополнительной нагрузке на бюджет. Именно поэтому был внедрен более прогрессивный механизм расчета порога достаточности, который позволяет сохранить больший объем средств на пенсионных счетах граждан, — отметил Арман Байганов.

По словам эксперта, не исключено, что в дальнейшем пороги достаточности могут корректироваться с учетом инфляции.

— Для того, чтобы использовать значительную часть пенсионных накоплений, гражданам потребуется стабильный и достаточно высокий официальный доход, который позволит восполнить изъятые средства до выхода на пенсию. Вместе с тем новая система направлена на то, чтобы будущие пенсионеры получали более достойные выплаты и были лучше защищены в финансовом плане. Однако размер будущей пенсии по-прежнему будет напрямую зависеть от уровня заработной платы работника. Если он будет меньше зарабатывать, соответственно и меньше будут и отчисления, — добавил он.

Также как отметил эксперт, новая реформа предусматривает несколько моделей инвестирования пенсионных накоплений. В рамках новой системы гражданам планируется предоставить больше свободы при выборе инвестиционной стратегии. Это может создать дополнительные возможности для частных управляющих инвестиционных компаний по обеспечению более высокой доходности пенсионных активов. Соответственно, в будущем размер пенсионных выплат может оказаться выше, чем при действующей модели.

— На мой взгляд, достижение порога достаточности до выхода на пенсию будет все больше становиться возможностью граждан с высоким уровнем дохода. Многое будет зависеть от состояния экономики, уровня инфляции и динамики заработных плат в стране, — выразил мнение Арман Байганов.

По оценке эксперта, уже сейчас заработная плата должна быть как минимум в два раза выше средней по Казахстану, чтобы человек мог накопить достаточную сумму для использования части пенсионных средств.

Ранее финансист и эксперт в сфере бизнеса Расул Рысмамбетов поддержал повышение порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений, назвав это решение логичным и своевременным.