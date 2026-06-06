Пенсионные накопления должны работать на будущую пенсию — финансист Расул Рысмамбетов

Финансист и эксперт в сфере бизнеса Расул Рысмамбетов поддержал повышение порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений, назвав это решение логичным и своевременным.

По его словам, пенсионные накопления изначально предназначены для обеспечения граждан после завершения трудовой деятельности, а не для решения текущих социальных или бытовых вопросов.

— Я всегда выступал против массового изъятия пенсионных накоплений. По своей природе пенсионные деньги не являются сбережениями на квартиру, ремонт или другие текущие нужды. Это средства, которые должны обеспечивать человека в старости, когда он уже не может работать так же активно, как раньше. Поэтому повышение порогов достаточности считаю логичным и своевременным шагом. Более того, на мой взгляд, это достаточно мягкое решение, — отметил эксперт.

По мнению Рысмамбетова, пенсионная система, которая сейчас проходит этап реформирования, должна выполнять свою основную функцию — обеспечивать граждан пенсионными выплатами, а не использоваться для решения текущих социальных проблем.

Он подчеркнул, что досрочное изъятие накоплений неизбежно отражается на размере будущей пенсии.

— Когда человек снимает деньги сегодня, он автоматически снижает свои будущие пенсионные выплаты. Государство получает краткосрочный эффект, но через 20–30 лет может столкнуться с проблемой недостаточных пенсий и необходимостью дополнительной поддержки пенсионеров за счет бюджета, — считает эксперт.

По его мнению, вместо стимулирования изъятия накоплений необходимо создавать условия для роста официальных доходов населения и легальной занятости.

— Лучший способ увеличить благосостояние гражданина — не позволить ему использовать пенсионные накопления как источник текущих расходов, а создать стимулы для получения более высокой официальной заработной платы. Чем выше «белая» зарплата, тем больше пенсионные взносы и тем выше будущая пенсия, — отметил он.

Рысмамбетов также напомнил, что массовые изъятия пенсионных накоплений повлияли на рынок недвижимости.

— Часть пенсионных средств фактически была направлена на рынок жилья. Это помогло многим гражданам решить жилищный вопрос, однако одновременно стало одним из факторов роста цен на недвижимость, которые за последние годы значительно увеличились, — сказал эксперт.

По его словам, порог достаточности должен учитывать текущую экономическую ситуацию.

— Растут продолжительность жизни, минимальная пенсия, инфляция. В таких условиях вполне логично, что увеличивается и порог достаточности пенсионных накоплений, — пояснил он.

Эксперт считает, что общественная дискуссия должна быть сосредоточена не на вопросах изъятия средств из ЕНПФ, а на повышении уровня официальной занятости и доходов населения.

— Не нужно обсуждать, как снять деньги из ЕНПФ. Нужно обсуждать, как увеличить число людей с высокой официальной заработной платой и регулярными пенсионными взносами. Это уже макроэкономическая задача, — подчеркнул Рысмамбетов.

Кроме того, он отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы управления пенсионными активами.