Более 85 тысяч займов выдано в рамках программы «7-20-25»

В Казахстане в рамках реализации ипотечной программы «7-20-25» по состоянию на 25 июня 2026 года выдано 85 577 займов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный Банк РК.

«7-20-25» — ипотечная программа, действующая на территории Республики Казахстан. На текущее время казахстанцы купили жилья по этой программе на сумму 1,2 трлн тенге.

Инфографика: АО «Казахстанский фонд устойчивости»

«7-20-25» — это социальная программа для граждан РК, которая предоставляет возможности улучшения жилищных условий с доступными условиями кредитования под 7%.

Оператором программы «7-20-25» является АО «Казахстанский фонд устойчивости».

Сообщалось, что доля льготной ипотеки в Казахстане выросла до 85%.

Ранее эксперты рассказали, как новые пенсионные пороги повлияют на рынок недвижимости Казахстана.

Также сообщалось, что 1 июля меняются правила ипотечного кредитования.