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    Более 85 тысяч займов выдано в рамках программы «7-20-25»

    В Казахстане в рамках реализации ипотечной программы «7-20-25» по состоянию на 25 июня 2026 года выдано 85 577 займов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный Банк РК.

    Более 85 тысяч займов выдано в рамках программы «7-20-25»
    Фото: Kazinform

    «7-20-25» — ипотечная программа, действующая на территории Республики Казахстан. На текущее время казахстанцы купили жилья по этой программе на сумму 1,2 трлн тенге.

    Более 85 тысяч займов выдано в рамках программы «7-20-25»
    Инфографика: АО «Казахстанский фонд устойчивости»

    «7-20-25» — это социальная программа для граждан РК, которая предоставляет возможности улучшения жилищных условий с доступными условиями кредитования под 7%.

    Оператором программы «7-20-25» является АО «Казахстанский фонд устойчивости». 

    Сообщалось, что доля льготной ипотеки в Казахстане выросла до 85%. 

    Ранее эксперты рассказали, как новые пенсионные пороги повлияют на рынок недвижимости Казахстана.

    Также сообщалось, что 1 июля меняются правила ипотечного кредитования.

    Ипотека Нацбанк Казахстана Регионы Казахстана Рынок недвижимости Жилье Общество Экономика Покупка жилья 7-20-25
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор