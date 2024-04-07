Более 80 беременных женщин эвакуировали с начала паводков в Казахстане

За прошедшие сутки из города Кульсары в Атырауской области эвакуированы 12 женщин из роддома. Об этом сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

- За прошедшие сутки в Атырауской области из города Кульсары 12 женщин из роддома, из них 8 родильниц и 5 беременных в доношенных сроках эвакуированы в медицинские организации. У одной из беременных, находящейся на сроке 39-40 недель, произошли роды при транспортировке в машине скорой медицинской помощи. Родилась девочка весом 3610 гр, ростом 55 см. Сейчас роженица и ребенок находятся в Бейнеуской районной больнице, их состояние удовлетворительное, - сказала Айгерим Уразалиева.

Всего же, согласно озвученным данным, с момента начала паводков эвакуированы 84 беременные женщины. Из них госпитализирована 31 женщина с ближайшими сроками родов.

- Что касается медицинской помощи детям. В пунктах временного размещения находятся 990 детей. Медики постоянно проводят осмотр и следят за здоровьем каждого ребенка. Во всех эвакуационных пунктах осуществляется контроль за организацией питьевого режима и безопасного питания. Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим, - добавила Айгерим Уразалиева.

Ранее сообщалось, что 3686 домов подтоплены в Казахстане. По данным МЧС РК, с паводками борются свыше 12 тысяч человек. В подтопленных районах РК работают около 300 бригад скорой помощи.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.