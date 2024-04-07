Около 300 бригад скорой помощи работают в подтопленных районах РК

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева рассказала о работе по обеспечению медицинской помощью жителей регионов, где наблюдается тяжелая паводковая ситуация, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В связи с непростой ситуацией, этот вопрос находится на особом контроле Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Около 3 тысяч медицинских работников и все медицинские организации в этих районах работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи для всех, кто в ней нуждается, - сказала Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, в подтопленных районах работают около 300 бригад скорой медицинской помощи.

- Медицинские учреждения в условиях ЧС работают круглосуточно, принимая всех, кто нуждается в помощи. Каждый пациент получает необходимое медицинское обслуживание и поддержку со стороны наших врачей. Организована готовность для оказания психологической помощи в паводковый период. В этих целях создан оперативный штаб. Задействованы 30 психологов, они работают со всеми, кому необходима помощь специалистов, - добавила Айгерим Уразалиева.

Особое внимание, как отметила официальный представитель Минздрава, уделяется беременным и детям.

Ранее сообщалось, что 3686 домов подтоплены в Казахстане. По данным МЧС РК, с паводками борются свыше 12 тысяч человек.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.