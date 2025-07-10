Более 70 подростков отбывают наказание в казахстанской колонии

В Министерстве внутренних дел в ответ на запрос нашей редакции сообщили, что ведомство совместно с заинтересованными государственными органами и общественными институтами по поручению Главы государства разрабатывает концептуально новый единый закон «О профилактике правонарушений».

— В рамках данного законопроекта будет всесторонне рассмотрен новый формат взаимодействия субъектов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, — подчеркнули в министерстве.

В регионах страны на постоянной основе проводятся практические профилактические мероприятия. Во всех областях созданы межведомственные мобильные группы для оперативного реагирования на случаи насилия в отношении детей. Кроме того, с целью усиления профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, во всех учебных заведениях организуются встречи и разъяснительные мероприятия.

— По поручению министра внутренних дел с 10 апреля по 6 мая по всей республике прошла оперативно-профилактическая акция «Подросток». В ней приняли участие более 7,4 тыс. сотрудников полиции и 1,5 тыс. представителей органов образования, — сообщили в МВД.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, случаи подростковой преступности по-прежнему фиксируются.

— На сегодня в Казахстане действует одна колония для несовершеннолетних. Там отбывают наказание более 70 подростков. В учреждение направляют, как правило, с 16 лет, — говорится в официальном ответе ведомства.

Ранее сообщалось о трагическом случае в Алматинской области, где школьник убил своего одноклассника. Позже заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал данное дело.

Также в соцсетях появилась информация о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района подростка ранили ножом.

В феврале этого года в столице несовершеннолетний парень, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, напал с ножом на ребенка в лифте.