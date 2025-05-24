Подросток подозревается в убийстве одноклассника

По факту убийства начато досудебное расследование.

— Полицейскими установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый – одноклассник потерпевшего, — сообщили в департаменте полиции региона.

Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские направили представление в управление образования для принятия соответствующих мер в рамках их компетенции.

В настоящее время следствие проводит необходимые действия для объективного исследования всех обстоятельств преступления.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

В апреле т.г. мы писали о том, что подростковая преступность в Казахстане снизилась на 30%. Между тем в Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.