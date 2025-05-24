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    13:56, 24 Май 2025 | GMT +5

    Подросток подозревается в убийстве одноклассника

    В Алматинской области прозошло убийство школьника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подростки
    Фото: freepik

    По факту убийства начато досудебное расследование.

    — Полицейскими установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый – одноклассник потерпевшего, — сообщили в департаменте полиции региона.

    Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские направили представление в управление образования для принятия соответствующих мер в рамках их компетенции.

    В настоящее время следствие проводит необходимые действия для объективного исследования всех обстоятельств преступления.

    Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

    В апреле т.г. мы писали о том, что подростковая преступность в Казахстане снизилась на 30%. Между тем в Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. 

    Теги:
    МВД РК Алматинская область Убийство школа
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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