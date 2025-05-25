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    15:30, 25 Май 2025 | GMT +5

    Подростка ранили ножом в Алматинской области: полиция ищет подозреваемого

    В соцсетях появилась информация о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района подростка ранили ножом, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    убийство нож
    Фото: pixabay.com

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого.

    — Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом, — отметили в пресс-службе ДП региона.

    Накануне сообщалось, что в Алматинской области произошло убийство школьника. Полиция задержала одноклассника потерпевшего. 

    Теги:
    МВД РК Дети Полиция Криминал Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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