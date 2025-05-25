Подростка ранили ножом в Алматинской области: полиция ищет подозреваемого
В соцсетях появилась информация о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района подростка ранили ножом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого.
— Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом, — отметили в пресс-службе ДП региона.
Накануне сообщалось, что в Алматинской области произошло убийство школьника. Полиция задержала одноклассника потерпевшего.