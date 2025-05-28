Убийство подростка в Алматинской области: уволен директор школы
Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал расследование по факту убийства одноклассника подростком в Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Несовершеннолетний подозреваемый взят под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия. Директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны, - сообщил замминистра в кулуарах Мажилиса.
Он добавил, что все обстоятельства произошедшего будут вынесены в ходе досудебного расследования.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области произошло убийство школьника.
Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.