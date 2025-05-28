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    13:51, 28 Май 2025 | GMT +5

    Убийство подростка в Алматинской области: уволен директор школы

    Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал расследование по факту убийства одноклассника подростком в Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    - Несовершеннолетний подозреваемый взят под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия. Директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны, - сообщил замминистра в кулуарах Мажилиса.

    Он добавил, что все обстоятельства произошедшего будут вынесены в ходе досудебного расследования.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области произошло убийство школьника.

    Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Теги:
    Регионы Алматинская область Убийство Происшествия школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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