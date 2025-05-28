Убийство подростка в Алматинской области: уволен директор школы

- Несовершеннолетний подозреваемый взят под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия. Директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны, - сообщил замминистра в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего будут вынесены в ходе досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области произошло убийство школьника.

Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.