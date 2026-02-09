Более 400 человек пострадали от электросамокатов в Алматы за год

По данным департамента полиции города, за нарушения правил дорожного движения в отношении пользователей электросамокатов было составлено свыше 24 тысяч административных протоколов. Более 10 тысяч самокатов водворены на специализированные стоянки.

В Алматы также состоялось рабочее совещание с участием руководства департамента полиции, прокуратуры, акимата города, а также представителей операторов кикшеринга. В ходе встречи были обсуждены требования к компаниям, предоставляющим электросамокаты в аренду, включая обязательное страхование, оснащение транспорта номерными знаками, внедрение геозонирования и интеграцию сервисов с базами данных МВД.

— Опыт регулирования мопедов показал, что системные и на первый взгляд, жесткие меры дают результат — снижается аварийность и повышается дисциплина. Такой же подход будет применен и в отношении электросамокатов. Это вопрос защиты жизни и здоровья граждан, — сказал начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов.

Кроме того, участники совещания обсудили предстоящие изменения законодательства, согласно которым электросамокаты будут официально признаны транспортными средствами. Новые нормы, вступающие в силу с 1 июля 2026 года, предусматривают единые и обязательные требования к эксплуатации арендных электросамокатов. При этом для бизнеса предусмотрен переходный период.

