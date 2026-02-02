Наличие прав и возраст будут проверять у пользователей арендных самокатов в Алматы

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы в ответ на официальный запрос Kazinform пояснили, что на время действия моратория в зимнее время операторы обязаны убрать технику с городских улиц, а полиция усиливает надзор за безопасностью дорожного движения. В зимнее время операторы проводят плановое техническое обслуживание, проверку исправности, аккумуляторов и обновление систем мониторинга, чтобы техника к началу сезона была безопасной для пользователей.

Появление техники после 1 марта соответствует началу весеннего сезона и устойчивой теплой погоде. По опыту прошлых сезонов самокаты возобновляли работу примерно в первой половине марта с постепенным увеличением парка в зависимости от погодных условий и готовности операторов.

В 2026 году акимат предъявил новые требования к компаниям, предлагающим арендные самокаты.

По данным Управления, в рамках ужесточения регуляции электросамокатов и обеспечения безопасности дорожного движения действуют следующие требования к компаниям проката:

электросамокаты, сдаваемые в аренду, признаны транспортными средствами, подлежащими регистрации и страхованию гражданско-правовой ответственности. Это означает, что каждый арендованный самокат должен иметь страховку и регистрацию с присвоением идентифицируемого номера.

Компании обязаны вести учет техники, обеспечивать присвоение регистрационных номеров, а также проверять пользователей на соответствие требованиям: возраст не моложе 18 лет и наличие действительного водительского удостоверения любой категории.

Также в новом сезоне продолжается сотрудничество с правоохранительными органами и акиматом по образовательным инициативам и повышению культуры пользования.

— Операторы обязаны обслуживать технику, следить за ее техническим состоянием и удалять неисправные устройства, а также информировать арендаторов о правилах безопасного использования и последствиях нарушения ПДД. Технологические решения (мониторинг, ограничения скорости и другие) также рассматриваются как часть усилий по повышению безопасности. В ряде нормативных документов и предложений также обсуждается обязанность операторов ограничивать парковку техники и не размещать ее в местах, мешающих пешеходам или другим участникам движения. Акимат города проводит системную профилактическую работу для улучшения соблюдения ПДД кикшеринговыми компаниями. Эти мероприятия включают разъяснение правил, выявление нарушений и обеспечение безопасного порядка на улицах города, — сообщили в Управлении.

Что касается электровелосипедов и мопедов, которыми чаще всего пользуются курьеры служб доставки, то на начало 2026 года электровелосипеды с мощностью до 250 Вт и скоростью до 25 км/ч все еще приравниваются к обычным велосипедам, на них ограничение на движение по тротуарам и пешеходным дорожкам пока не распространяется. Но в течение 2026 года это может поменяться.

Согласно проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей», который в январе 2026 года поступил на рассмотрение Мажилиса, движение любых электровелосипедов (и велосипедов с электродвигателем) по тротуарам и пешеходным дорожкам могут запретить. В случае принятия данной нормы водителям таких транспортных средств придется передвигаться только по велодорожкам, велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, включая полосу для общественного транспорта. То есть, если примут данные поправки, владельцам электровелосипедов запретят ездить по тротуарам, как и мопедам, так как они будут приравниваться к средствам с электродвигателем.

Напомним, что в 2025 году случилось 372 ДТП с участием самокатов.