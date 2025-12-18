372 ДТП с участием самокатов произошло в Казахстане с начала года

По его словам, несмотря на ранее принятые законодательные поправки, проблема безопасности при использовании электросамокатов остается актуальной.

Так, с начала года совершено 372 ДТП с участием самокатов, в которых три человека погибло и 385 получили ранение.

— Вопрос очень важный, он постоянно будируется в обществе и вызывает обеспокоенность граждан. На сегодняшний день у нас за нарушение различных правил использования самокатов привлечено порядка 29 тысяч граждан, — сообщил Лепеха.

При этом, замминистра отметил, что шеринговые компании, предоставляющие самокаты в аренду, фактически не несут никакой ответственности.

Ранее сообщалось, что Правила использования электросамокатов ужесточат в РК.