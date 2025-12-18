В Казахстане официально вводят страховку и регистрацию электросамокатов
Депутаты Сената одобрили в двух чтениях закон о профилактике правонарушений и сопутствующие ему поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Одной из ключевых норм документа стало ужесточение требований к эксплуатации электросамокатов, сдаваемых в аренду.
В целях защиты участников дорожного движения электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Также на юридические лица и ИП, сдающие в аренду электрические самокаты возлагаются ряд обязанностей. В частности:
- вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера;
- обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории и отсутствия сведений о лишении права управления транспортными средствами посредством реализации интеграции с информационными системами уполномоченных органов;
- не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста и не имеющими или лишенными права управления транспортными средствами и др.
Ранее сообщалось, что 372 ДТП с участием самокатов произошло в Казахстане с начала 2025 года.