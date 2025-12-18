В Казахстане официально вводят страховку и регистрацию электросамокатов

Одной из ключевых норм документа стало ужесточение требований к эксплуатации электросамокатов, сдаваемых в аренду.

В целях защиты участников дорожного движения электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Также на юридические лица и ИП, сдающие в аренду электрические самокаты возлагаются ряд обязанностей. В частности:

вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера;

обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории и отсутствия сведений о лишении права управления транспортными средствами посредством реализации интеграции с информационными системами уполномоченных органов;

не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста и не имеющими или лишенными права управления транспортными средствами и др.

Ранее сообщалось, что 372 ДТП с участием самокатов произошло в Казахстане с начала 2025 года.