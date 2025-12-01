Более 40 ветхих домов планируется снести в Павлодаре

Снос старого

Нина Мухина живет в двухэтажном многоквартирном доме по улице Павлова с 1986 года. Когда она заселялась жилье еще можно было назвать пригодным, но на сегодня для жителей это сплошные проблемы. Чинить здесь уже бесполезно, считает пенсионерка.

— У меня в квартире на кухне уже выпал кирпич. Там еще чуть-чуть и будет насквозь дыра на улицу. Сверху здесь все падает на голову. Все рассыпается. Мы как можем стараемся поддерживать порядок в доме, чтобы вообще не остаться на улице, но сколько еще так продержимся, не знаем, — говорит Нина Мухина.

Рядом еще восемь подобных ветхих домов и все они по планам чиновников должны пойти под снос. Такие дома можно встретить и в других районах города. В списках «Затон», вокзал, улица Теплова. В общем 45 сооружений, три из которых уже разобраны.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Официально аварийными дома не признаны, но в акимате поясняют, что срок их эксплуатации уже давно вышел. В данном случае сносить строения можно только в рамках договоренностей с инвесторами, поисками которых акимат занимается.

Опыт поиска инвестора уже есть.

В районе «Затон» столичная компания заявила о намерении снести дома и возвести семь новых многоэтажек на 1020 квартир и предоставить переселенцам выгодные условия. Однако, напомним, пока к работе здесь не приступили.

По другим районам пока конкретных планов нет. Есть утвержденная «Дорожная карта», по которой до 2029 года жители ветхого жилья должны быть переселены, но павлодарцы с трудом верят, что это возможно.

— Инвестор на период строительство должен арендное жилье жителям снимать за свой счет. Поэтому, в этом направлении мы работаем. Будет инвестор — будем строить, — ответил и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара Жангельды Шалгумбаев.

Жители, которые живут в старых домах, не могут получить квартиры, возводимые за счет бюджета. Они предназначены для очередников, но владельцы ветхих домов не попадают под категорию «граждан, единственное жилище которых признано аварийным».

Строительство нового

Тем временем, в 2026 году местные власти намерены приступить к строительству четырех новых многоэтажек в микрорайоне «Достык». Здесь возводят жилье для очередников и социально-уязвимых слоев населения. За последние несколько лет за счет бюджета уже удалось построить 16 домов с общим числом квартир 1965. На сегодня также возводят два девятиэтажных дома.

Пенсионер Толеу Абенов в Павлодаре живет лишь зимой, летом уезжает в село. Квартиру в микрорайоне «Достык» получил его сын, у него то и гостит в холодное время года. Дома, говорит мужчина, в целом хорошие, но есть нюанс — не хватает социальных объектов.

— Мне кажется, нужен детский сад. Чтобы зимой не таскать детей по морозу далеко. И поликлиника нужна здесь, большая, отвечающая всем современным требованиям. Здесь всего два магазина, — говорит Толеу Абенов.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

И действительно, за последние несколько лет в микрорайоне «Достык» активно занимаются строительством лишь многоэтажек, а также благоустройством дворов. К 1 сентября спустя несколько лет открыли первую школу на 1200 мест, которая сразу же оказалась забита учениками под завязку. Открыли мини-центр для дошколят, небольшой, расположенный на первом этаже жилого дома. На этом пока все.

— Согласно Проекту детальной планировки микрорайона «Достык» предусмотрено строительство двух школ на 1200 учащихся, двух детских садов общей вместимостью 480 мест и многопрофильной поликлиники. Строительство социальных объектов, включая жилой фонд в микрорайоне, осуществляется поэтапно. Строительство двух детских садов в перспективе планируется начать на втором и третьем этапах строительства. В настоящее время продолжается процедура оформления земельных участков, предназначенных для строительства поликлиники. Вместе с тем уже определен частный застройщик, который будет реализовывать данный проект, — ответили на официальный запрос в акимате города Павлодара.

Работы будут начаты после завершения процедур изменения целевого назначения земельных участков, получения полного пакета исходно-разрешительной документации, прохождения госэкспертизы и получения талона на производство строительно-монтажных работ. Сколько это может занять времени пока неизвестно.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Тем временем, Толеу Абенов и многие другие жители «Достыка», среди которых многодетные семьи, инвалиды, вынуждены ездить в соседние микрорайоны, чтобы водить дошколят в детский сад или посещать поликлиники. Некоторым, причем, пользоваться приходится услугами такси, поскольку и до общественного транспорта добираться далеко. Курсирует он лишь вокруг района. В перспективе здесь должна появиться и трамвайная ветка, о которой говорят уже давно, но пока под нее лишь определили земельные участки.

Кстати, в районе в будущем должны появиться еще ледовая арена, концертный зал на 1500 мест, дворец спорта, мечеть.

