Строительство новой школы не успеют завершить в этом году в Павлодаре

Строительство школы по улице Гагарина на 600 мест в Павлодаре начали в 2024 году. Расположили ее на территории другого действующего учебного заведения — школы имени Макпалеева, которую к новому учебному году даже капитально отремонтировали, чтобы не было дисбаланса.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Изначально планировали завершить строительство школы к 1 сентября. Такие данные озвучивали в управлении строительства в апреле. Когда приблизился новый учебный год, оказалось, что не успевают вовремя, а потому в управлении образования уже стали называть новые сроки, осторожно указывая начало второй учебной четверти. Однако за парты после осенних каникул дети уже сели, но не в учебном заведении по Гагарина.

— Какие-то есть огрехи в целом по отделочным работам, только такого плана. Мы все это дело периодически выезжаем проверять, ведем работу. Плюс сейчас идет расстановка мебели. Каких-то кардинальных недоделок нет, — пояснил руководитель управления строительства Павлодарской области Аскар Ажмурат.

Отмечается, что в целом строительно-монтажные работы закончены на 100%. После устранения мелких недочетов предстоит подписание технических актов, передача объекта управлению образования. Уже точно ясно, что до конца 2025 года завершить эту работу не удастся. Говорит о том, что с 3 четверти дети сядут за парты в новой школе также никто не решается.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Павлодарская школа имени Ахмета Байтурсынова, расположенная практически в центре города по улице Лермонтова, уже давно в списке переполненных. На сегодня здесь обучается более 1700 детей и на такое количество детей здание советской постройки, конечно, не рассчитано.

В 2024 году здесь приступили к возведению пристройки, куда намереваются переселить учеников начальных классов. Стоимость проекта 1,4 млрд тенге, причем деньги выделены были из специального Государственного фонда возвращенных активов, и новое здание также пока не решает проблемы перегруженности.

— Данная пристройка обеспечена всем необходимым инвентарем, оборудованием, партами и так далее. Там у нас и столовая есть. На сегодняшний день ведется работа с коммунальными предприятиями по сдаче технической документации. После того, как мы эту работу закончим, сразу будут подписаны декларации со стороны коммунальных служб города о соответствии выполненных работ и будет подписан акт ввода в эксплуатацию с дальнейшей регистрацией в НАО «Правительство для граждан», — ответил руководитель управления строительства Павлодарской области Аскар Ажмурат.

По информации чиновников, недоделки, которые здесь могли быть, уже все устранены. Здание готово на 100 %, но и по нему не готовы уверенно заявлять, когда же дети сядут за парты. Отмечают, что четких сроков по введение в эксплуатацию со стороны монополистов нет.

Напомним, в Павлодаре 1 сентября открыли новую школу на 1200 мест, построенную в микрорайоне «Достык».