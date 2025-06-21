Жители аварийного микрорайона несколько лет ждут переселения в Павлодаре

Место с историей

Затонские двухэтажки начали строить в Павлодаре почти 100 лет назад. Это жильё — не совсем обычное: дома возведены из лиственничных брёвен, в квартирах до сих пор стоят печи. Во дворах — у каждого свой уличный туалет, углярка, а за водой приходится ходить к колонке. Именно так привыкли жить сотни семей.

— Поселок водников возник в Затоне в 20-х годах прошлого века. В эти годы здесь началось строительство жилых домов для рабочих судоремонтных мастерских. В 1924 году была открыта начальная школа № 13. Рядом находился детский сад. Появился первый магазин, столовая. Образовавшуюся улицу, которая начиналась от ворот будущего судоремзавода, тогда это были мастерские по ремонту судов, жители Затона называли между собой Речной или Судовой, — рассказала павлодарский краевед Людмила Баюшева.

Фото: Артем Викторов

Деревянные дома изначально строились как временное жильё. Сначала появились несколько бараков, а затем началась активная застройка. Так вырос уникальный микрорайон, который в прошлом даже считался престижным.

Но временное оказалось постоянным. Многочисленные попытки изменить ситуацию так и остались словами. По словам местных жителей, ещё в конце 1980-х годов планировалось построить рядом десятиэтажку и начать переселение. Однако после распада СССР всё резко изменилось — но только не для жителей Затона.

Ситуация сегодня

В микрорайоне «Затон» когда-то стояло 20 бараков, два из которых уже снесены. Первый демонтировали ещё в 2022 году на условиях, что жильцы временно переселятся, а на месте их дома построят два новых. После завершения строительства обещали выдать квартиры. Однако процесс затянулся: последний заявленный срок сдачи — четвёртый квартал 2024 года — давно прошёл. Сейчас середина 2025-го, а жители до сих пор не получили обещанного жилья.

Фото: Артем Викторов

— Весной этого года были застройщики, разговаривали с ними. Естественно все сроки сдачи сорваны, но строят. Акимат говорит, что держит на личном контроле. На последнем собрании были люди с Антикора, прокуратуры. Как бы слушаем обещания и остается только надеется, — рассказала жительница ранее снесенного барака по адресу Дюсенова, 306 Гульжанат Кабышева.

На строительной площадке пока действительно кипит работа. Один из новых домов уже возведён, второй — на финальной стадии. Сейчас ведутся отделочные работы. В отделе архитектуры Павлодара заверили, что подрядчик закончит всё до конца текущего года.

Фото: Артем Викторов

Тем временем остальные жители покидают бараки самостоятельно. Один из ветхих домов снесли после пожара. В нём ещё какое-то время оставались жильцы одного подъезда, но позже и они уехали, оставив всё как есть.

Пустует и дом по адресу Дюсенова, 383. Ещё осенью 2024 года здесь жили люди. Барак признали аварийно-опасным, и хотя жильцы долго не решались уехать в никуда, зиму всё же не стали рисковать. Сейчас здание без окон, дверей и полов — вероятно, оно следующее под снос.

В остальных деревянных двухэтажках ещё живут люди, но не везде. Кто-то уехал к родственникам, кто-то — на съёмное жильё, просто заперев квартиры на замки. Вернутся ли они в «Затон» — большой вопрос. В акимате Павлодара конкретных сроков называть не берутся.

Туманное будущее

Инвестор, который на данный момент ведет строительство домов, в итоге оказался не единственный. В 2024 году с жителями встретился столичный застройщик, который предложил полностью снести оставшиеся двухэтажки и на их месте возвести 7 новых домов.

Фото: Артем Викторов

— Акиматом города Павлодара заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с частным инвестором ТОО «Renome Invest». Предметом меморандума является снос оставшихся 18 ветхих домов в микрорайоне «Затон» в соответствии с утвержденным проектом детальной планировки с последующим строительством 7 многоэтажных жилых домов с количеством квартир 1020, — ответили в акимате города.

Инвестор предлагает создать чуть ли не микрорайон премиум-класса. Парковые зоны, игровые детские площадки, озеленение, строительство домов с панорамными окнами и наружной отделкой из травертина.

На первой встречи, которая прошла в сентябре 2024 года, некоторые жители скептически отнеслись к предложению. Высказывали требования, что предоставляемое впоследствии жилье должно быть в чистовой отделке. Говорят, были и такие предложения, чтобы выдать по итогу каждому пустое пространство. Никаких санузлов, оштукатуренных стен и тому подобного. На такое жители «Затона», в числе которых много пенсионеров и людей из социально-уязвимых слоев, не согласны. Поскольку вкладывать далее еще по несколько миллионов тенге у них просто нет возможности.

Фото: Артем Викторов

Тем временем, встреча прошла и видимых сдвигов к реализации проекта реновации микрорайона не появилось. Но чиновники уверяют, все будет. Не могут лишь назвать пока сроков.

— Да, инвестор, представлявший проект в 2024 году — столичная компания, остаётся заинтересованным в реализации проекта по сносу аварийного жилья и строительству нового жилого комплекса в микрорайоне Затон. На встрече с жителями и представителями акимата в 2024 году компания подтвердила готовность реализовать проект в несколько очередей, заявила о намерении построить современный жилой комплекс бизнес-класса с элементами «умного дома», магазинами, паркингом и озеленённой территорией, более того, взяла на себя обязательства по временному переселению жильцов аварийных домов в арендные квартиры на время строительства, — рассказал заведующий сектором отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара Тимур Карабаев.

В акимате сообщили, всего в микрорайоне «Затон» 390 собственников квартир, чьи дома должны пойти под снос. Официально 363 семьи продолжают проживать в аварийных двухэтажках, но на деле можно с уверенностью сказать, что многие местные жители все же сбежали от угрозы.

Заключенный меморандум между акиматом и столичным инвестором какой-либо важной юридической силы не несет. При этом, есть утвержденная дорожная карта, по которой к 2029 году на месте старого «затона» должен появиться обновленный микрорайон и каковы шансы, что за ближайшие 4 года ситуация резко измениться, ответить никто твердо не может.

Напомним, ранее мы рассказывали, что чиновники в Павлодаре намерены закупить порядка 300 квартир, чтобы «продвинуть» очередь на жилье.