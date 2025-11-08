Как решили судьбу заброшенного здания бывшей онкобольницы в Павлодаре

Оказалось на грани

5-этажное здание, расположенное по адресу Олжабай батыра, 41, на протяжении многих лет принадлежало управлению здравоохранения Павлодарской области.

Здесь до 2019 года располагался онкодиспансер. Многие из пациентов искали надежду на выздоровление именно здесь, но, к сожалению, не всем удавалось помочь.

В 2019 году в Павлодаре возвели новый областной онкологический диспансер, стоимостью 7,2 миллиарда тенге. В итоге необходимость в старом здании отпала. Наступила пандемия, и сооружение решили временно использовать как провизорный госпиталь.

Сделали ремонт и появилась возможность принимать до 300 пациентов. Однако вскоре построили новый инфекционный госпиталь, да и пандемия закончилась, а потому медики вновь отсюда съехали.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

В итоге здание оказалось пустым, и долгое время ему не могли найти применение. При этом, чиновники не определились, кто обязан сооружение содержать. А стало быть здесь еще и не было охраны. Облюбовали место школьники и студенты, которые стали проникать внутрь и в буквальном смысле разрушать все на своем пути.

Сейчас, оказавшись в коридорах и бывших палатах, трудно представить, что когда-то в здании лечили людей и буквально в 2020 году, перед тем как здесь открыли провизорный госпиталь, делали ремонт.

Про здание вспомнили в начале 2025 года — городские чиновники решили отдать объект будущим педагогам. Процедура длилась несколько месяцев.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Административное здание бывшего онкологического диспансера передано из коммунальной собственности Павлодарской области на баланс министерства согласно постановлению акимата Павлодарской области № 61/1 от 25.02.2025 года. Здание расположено в шаговой доступности от основного кампуса Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана. В настоящее время ведется процесс его передачи на баланс университета, и до его окончания здание передано во временное ответственное хранение университету. Университетом обеспечена круглосуточная охрана здания и прилегающей территории, — ответили на официальный запрос в Министерстве науки и высшего образования РК.

Здание обрело нового хозяина, и сейчас охрану объекта обеспечивают круглосуточно. Хотя спасать здесь уже практически нечего.

Какие варианты рассматривают?

В Павлодарском педагогическом университете имени Алькея Маргулана, как оказалось, пока в раздумьях — как же лучше поступить с доставшимся зданием. Однозначно на этой территории будет располагаться общежитие для студентов.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

При этом, университет нанял экспертную организацию для проведения технического обследования, которая заключила, что «здание и конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии».

Есть дефекты, аварийные участки, но несущие конструкции в порядке. Однако затраты на грядущий ремонт могут в итоге превысить стоимость строительства нового здания.

— Исходя из того, что здание 1960 года постройки, основной материал — пескоблок, то есть здание морально устаревшее, хотя физически реконструкцию перенести может. Вместе с тем, реконструкция повлечет за собой вовлечение больших финансовых средств. Необходимо учитывать, что с тех времен, как здание было построено, изменились требования, особенно к общежитиям. Мы должны обеспечить в том числе, к примеру, и инклюзивность данного здания. Доступность физической безбарьерной среды для студентов с особыми образовательными потребностями, а это предполагает широкие лестничная марши, более широкие проемы дверные, более доступные для студентов санузлы и очень много таких нюансов, — пояснил проректор Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана Серик Ильясов.

Окончательно решение, как отмечают в университете, еще не принято. После полной передачи объекта на баланс учебного заведения, этим вопросом начнут заниматься более детально.

Однако предварительные прогнозы именно таковы, и если все же экономически будет выгоднее снести и построить новое здание, то именно так и сделают.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

История не повторится

В Павлодарском педагогическом университете в этом году обучается порядка 4500 студентов. У вуза есть два общежития, вместимостью около 1500 человек.

Одно 70-х годов постройки, а второе — новое, возведенное в 2015 году. Однако по нормам необходимы дополнительно места.

— По требованиям Закона «Об образовании» мы как высшее учебное заведение обязаны предоставить возможность проживания в общежитиях всем иногородним студентам вне зависимости от формы обучения. Исходя из количества иногородних студентов в нашем университете для полного закрытия потребности нам необходимо еще 910 койко-мест. В целом, у нас нет острого дефицита, многие студенты проживают у родственников, самостоятельно снимают жилье в Павлодаре. Но опять же с учетом перспективного роста университета, роста количества абитуриентов, нам необходимо эту потребность закрывать, — рассказал проректор Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана Серик Ильясов.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

В 2019 году университет предпринимал попытку построить новое общежитие по улице Лермонтова. Возведение затеяли в рамках договора с предпринимателем, при этом, выбор земельного участка вызвал бурные обсуждения среди павлодарцев. Частично была отчуждена земля от школы № 34.

Тогда чиновники назвали это излишками и продали территорию с молотка. Заверяли, мол, строительство необходимого студентам общежития пройдет в сжатые сроки и уже в апреле 2020 года все будет готово.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Здание в итоге было достроено, однако теперь здесь просто многоквартирный дом. Университет подавал иски в суд, чтобы призвать партнера к выполнению возложенных на него обязательств, однако все суды были проиграны.

Здание онкобольницы, в свою очередь, как раз и должно частично восполнить пробел касательно нехватки мест для студентов. При этом в университете уверяют, что история не повторится.

В 2019 году строительство велось на участке, принадлежащем предпринимателю, а теперь ситуация иная. Земля в процессе передачи на баланс вуза, и на этой территории ничего кроме общежития появиться не сможет.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Напомним, ранее мы рассказывали об аварийной многоэтажке, из которой переселение жителей обошлось бюджету в 550 миллионов тенге.