Переселение жителей одного аварийного дома в Павлодаре обошлось в 550 млн тенге

Многоэтажка по адресу Центральная, 6 стоит закрытой уже два года. Сейчас здесь местами разбиты окна. Жители соседних домов рассказали: во время урагана повалило деревья, которые и повредили стекла.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Доступ внутрь изначально был закрыт, поскольку первый этаж полностью закрыли железными листами. Сейчас же внутрь попасть возможно, чем и пользуются то дети, то бездомные. От этого надеются избавиться теперь уже и местные жители, которым подобное соседство совсем не нравится. Однако про снос пока ни слова. Ситуацию прояснили в акимате Павлодара.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— В настоящее время отдельные собственники осуществляют залоговое обременение, а также оформляют наследственные права. После завершения указанных процедур отдел жилищных отношений города Павлодара завершит процесс прекращения права собственности на вышеуказанные объекты. После чего будут организованы мероприятия по определению сроков сноса аварийного жилья, — сообщили в акимате города Павлодара.

Указывается, что после прохождения всех этих процедур будет определяться объем финансирования сноса здания. После здесь намерены установить футбольное поле. Тем временем, жители соседних домов просят в вопросе установки спортивного объекта не торопиться, а для начала обсудить со всеми.

— Я считаю, вместо футбольного поля надо тут поставить тренажеры, потому что тут живет много пенсионеров. На тренажерах, я считаю, люди и дети будут заниматься. А футбольное поле — не знаю, тут коммуникации всюду идут, — говорит жительница дома № 8 по улице Центральная Галина Охина.

К слову, чиновникам пришлось искать новое жилье для 24 семей. 22 квартиры в итоге выдали из госжилфонда, а еще двум собственникам выплатили компенсацию, сумму которой определили в результате независимой оценки. В общем расселение одной многоэтажки обошлось бюджету более чем в 550 миллионов тенге. Тратиться придется, конечно, еще на снос.

Стоит отметить, для некоторых павлодарцев столь оперативное расселение и реакция от городских чиновников удивительна. В Павлодаре есть ряд аварийных не то что домов, а целых районов, однако по ним вопрос не решается годами. К примеру, в микрорайоне «Затон», где находятся ветхие деревянные бараки, жители просят расселения на протяжении 10-15 лет. Однако пока лишь удалось найти инвестора, готового построить здесь новый ЖК. Правда, предложение предприниматель выдвигал год назад и на сегодня так никаких работ не начали.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Напомним, в октябре 2023 года чиновники в Павлодаре пришли к решению о сносе дома по адресу Центральная, 6. Причиной стало расхождение плит по швам. Всех жителей отправили в арендное жилье.

Спустя год стало известно, что жители многоэтажки так и не получили новое жилье и им приходится скитаться по съемным. Тогда в городском акимате заверили, что вопрос решат в ближайшее время.