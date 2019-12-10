Онкологический центр в Павлодаре откроют ко Дню независимости

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Готовят к открытию онкоцентр на 200 коек, где будут работать более 400 высококлассных специалистов, а также поликлинику на 100 посещений. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Строительством объекта занималось ТОО «Курылыс». Стоимость проекта - 7,2 млрд тенге. На приобретение медицинского оборудования из бюджета было выделено 2,8 млрд тенге. Еще 1,8 млрд тенге из республиканского бюджета направлено на приобретение и установку современного линейного ускорителя.

Как сообщили агентству в региональном управлении здравоохранения, новый онкологический центр с радиологическим корпусом и поликлиникой откроют в преддверии Дня независимости.

«На протяжении последних десятилетий Павлодарская область входит в тройку лидирующих областей в Казахстане по показателю онкологической заболеваемости, наряду с Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областями. Ежегодно в нашем регионе выявляется порядка двух тысяч новых случаев онкозаболеваний. На диспансерном онкологическом учете по Павлодарской области состоит более 11 500 пациентов», - сообщили в управлении здравоохранения.

В ведомстве отметили, что для улучшения качества и расширения объемов специализированной онкологической помощи населению и реабилитации больных в онкодиспансере запланировано открытие новых стационарных отделений, отдельного операционно-реанимационного блока, поликлинического отделения с необходимым набором кабинетов, а также четырех отдельно стоящих корпусов для радиологического отделения с радиозащитными бункерами для проведения интервенционных методов лучевой терапии, соответствующих мировым стандартам. Бункеры сообщаются между собой просторными переходами. Кроме того, центр будет включать в себя патологоанатомическое отделение, также предусмотрены отдельные помещения для утилизации медицинских отходов и кислородной станции.

«На сегодняшний день Павлодарский областной онкологический диспансер считается единственным специализированным онкологическим учреждением области, оснащенным необходимым оборудованием и имеющим квалифицированные кадры врачей-онкологов. Ежегодно здесь проводится порядка 1300 операций, из них порядка 30% - современным малоинвазивным эндовидеохирургическим путем: колоректальный рак, гинекология, урология и другие», - отмечают в облздраве.

В ведомстве уточняют, что в год порядка 1000-1200 онкологических пациентов получают лучевую терапию, а это примерно 45% от потребности.

По стандартам должны получать лучевую терапию не менее 70% пациентов. Для увеличения объема пациентов, получающих лучевую терапию, в новом здании появится современный линейный ускоритель, так называемый золотой стандарт лучевой терапии. Также для нового центра уже закупили и установили компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, эндоскопическое оборудование, рентген-установку с С-дугой, аппарат радиочастотной абляции (РЧА), эндовидеохирургическое оборудование для малоинвазивных операций.

«Ввод в эксплуатацию нового комплекса онкоцентра позволит также в полном объеме реализовать мероприятия дорожной карты по исполнению «Комплексного плана борьбы с онкологическими заболеваниями в РК на 2018 – 2022 годы», - заявили в облздраве. Напомним, не так давно строящиеся корпуса онкодиспансера показали премьер-министру страны Аскару Мамину и главе Минздрава Елжану Биртанову во время рабочей поездки правительственной группы в регион.

Министр здравоохранения тогда отметил, что открытие онкоцентра в Павлодаре - это не просто новые здания, а внедрение концептуально новых технологий.

К примеру, современный линейный ускоритель позволит точечно убить опухоль размером всего сантиметр, не облучая все окружающие ткани. Если раньше лучи прошивали и сжигали вместе с опухолью и окружающие ткани, то сейчас томограф определяет четкие границы новообразования, а линейный ускоритель будет облучать именно саму опухоль.

По словам заместителя главного врача онкодиспансера Тельмана Альгожина, если раньше курс лучевой терапии длился месяц-полтора, то сейчас можно будет доставить лечебную дозу в глубокие ткани и добиться аналогичного лечебного эффекта всего за три дня.