Более 2,5 млрд тенге выделено на подготовку к отопительному сезону в ВКО

Согласно документу средства будут направлены на завершение ремонтных работ на тепловых сетях г. Риддер и поселка К. Кайсенова. Основную сумму из выделенных средств планируется использовать на капитальный ремонт 5,9 км наиболее изношенных участков теплосетей города Риддер.

- На реализацию второй очереди реконструкции тепловых сетей протяженностью 9 км в поселке К. Кайсенова Уланского района направлено 113 млн тенге, - сообщает пресс-служба Правительства.

Отмечается, что населенных пунктах Восточно-Казахстанской области тепловые сети эксплуатируются более 30 лет. В течении данного периода не проводилась капитальная реконструкция. Уровень износа данных в среднем превышает 55%, а в отдельных населенных пунктах составляет более 75%.

Напомним, в мае текущего года из резерва Правительства РК было выделено порядка 1,7 млрд тенге на ремонт двух котлоагрегатов, внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами редукционно-охладительной установки №5, а также замену части электротехнического оборудования, обеспечивающего собственные нужды ТЭЦ г. Риддера.

За последние два года ремонтные работы в городе проводились в условиях чрезвычайной ситуации и необходимости скорейшего запуска ТЭЦ и ремонта тепловых сетей. Благодаря оперативным действиям износ за два года снизился с 82% до 66,8%.

Напомним, 250 млн тенге выделено для завершения ремонта теплосетей Аркалыка.

Также, свыше 2,8 млрд тенге выделили на реконструкцию и модернизацию теплосетей Жезказгана.