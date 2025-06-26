Свыше 2,8 млрд тенге выделили на реконструкцию и модернизацию теплосетей Жезказгана

Изношенность городских тепловых сетей, протяженностью 388 км, составляет 56,6%. Это негативно отражается на теплоснабжении жилых домов, социальных объектов и др. В отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов.

С учетом расширения города Жезказгана и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район, первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, – с 11,4 км до 12,3 км.

Выделенные из резерва Правительства средства в размере 2,8 млрд тенге позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку тепловых сетей города с населением более 98 тысяч человек к новому отопительному сезону.

Ранее почти 2 млрд тенге выделили на реконструкцию очистных сооружений Жезказгана.