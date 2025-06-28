250 млн тенге выделено для завершения ремонта теплосетей Аркалыка

Аркалыкская ТЭЦ обслуживает 375 зданий и входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций.

— Протяженность теплосетей города составляет 34,7 км, при этом большая часть была введена в эксплуатацию в 1990 году. На сегодня износ составляет 48%, на некоторых участках до 82%, что в отопительный сезон приводит к потерям тепловой энергии в объеме до 24–29%, — говорится в сообщении Правительства.

С 2023 года в городе реализуется вторая очередь проекта по реконструкции теплоисточников. Уже заменено 17 км тепловых сетей. В 2025 году планируется обновить еще 9,9 км. Работы ведутся поэтапно. По завершении проекта ожидается снижение общего износа на 12%.

Проводимая модернизация имеет важное значение для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона и устойчивой работы систем жизнеобеспечения города Аркалыка, население которого составляет 38,4 тыс. человек, отметили в Правительстве.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2024–2025 проведен капитальный ремонт оборудования, тепловых сетей и линий электропередач. Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.

В июне в Аркалыке стартовало строительство стратегически важного автодорожного коридора «Центр — Запад». Новый маршрут, протяженностью 865 км обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны и создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Автодорога «Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз» позволит сократить расстояние между Астаной и селом Иргиз на 573 км.

Также значимыми станут проекты по развитию «зеленой» энергетики и по восстановлению аэропорта города.