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    15:25, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Строительство коридора «Центр - Запад» с выходом на ТМТМ стартовало в Казахстане

    В Костанайской области дан старт строительству стратегически важного автодорожного коридора «Центр – Запад», передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Строительство коридора «Центр - Запад» с выходом на ТМТМ стартовало в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    Проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на IV заседании Национального курултая, и входит в планы Правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

    Начало работ состоялось одновременно в двух точках – в городе Аркалык и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области.

    Строительство охватывает автодорогу по маршруту «Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз» общей протяженностью 865 км.

    Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

    Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км.

    Одновременно работы ведутся на двух направлениях – из города Аркалык в сторону города Астана и из села Торгай в сторону села Иргиз. Это создаст мощный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения.

    Особое внимание при проектировании и строительстве уделено вопросам экологичности. В зонах миграции сайгаков предусмотрено изменение поперечного профиля дороги, что минимизирует барьерный эффект и обеспечит безопасное пересечение дороги животными. Пологий откос с заложением 1 к 10 создаст условия для свободного и беспрепятственного перемещения диких животных.

    На церемонии старта вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев отметил значимость проекта для развития транспортной инфраструктуры, усиления транзитного потенциала Казахстана и повышения связности регионов.

    Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно южных районов области, и для страны в целом.

    Как сообщалось ранее, за последние 5 лет наблюдается рост перевезенных грузов по ТМТМ в 6 раз.

    Теги:
    Дороги Правительство РК Костанайская область Транскаспийский транспортный маршрут
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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