Более 19 тысяч алматинцев выбрали «красивые» госномера за неделю

Как сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции Алматы Серик Шумаев на брифинге региональной службы коммуникаций, теперь номер больше не присваивается только автоматически — граждане сами могут выбрать буквенно-цифровую комбинацию из доступных вариантов.

Фото: РСК

По его словам, новая услуга меняет сам подход к оказанию государственных сервисов, делая их более ориентированными на человека, его удобство и право выбора. Возможность самостоятельного выбора номера повышает комфорт для автовладельцев, делает процесс прозрачным и упорядоченным, а также является частью масштабной цифровизации госуслуг.

— Предусмотрены разные категории госномеров. Стоимость их составляет от 10 до 280 МРП. Цена зависит от того, какую цифровую или буквенную комбинацию выбрал автовладелец. Деньги за покупку госномеров будут пополнять бюджет города. Повышенным спросом сейчас пользуются такие номера, как три единицы, где все одинаковые цифры, где впереди нули или в конце нули. Такие сочетания каждый день заказываются, — отметил Серик Шумаев.

На данный момент подать заявку на выбор номера можно через специализированные центры обслуживания населения. В перспективе услуга станет доступна и в онлайн-формате — через портал электронного правительства и мобильные приложения. Это позволит снизить нагрузку на ЦОНы и сделать получение услуги максимально удобным.

Процедура оформления выстроена максимально просто: заявитель выбирает номер из доступных комбинаций, проходит проверку, оплачивает услугу и подает заявку. Все этапы процесса прозрачны и находятся под контролем. При этом предусмотрено ограничение — нецензурные и неблагозвучные буквенно-цифровые сочетания изготавливаться не будут.

Фото: РСК

— Вся эта буквенная и цифровая комбинация должна быть в пределах моральных норм. Это тоже мы проговариваем, чтобы это не были какие-то ругательные слова, либо задевающие чью-то честь и достоинство. Поэтому все будет в пределах приличия, — добавила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

В органах внутренних дел отмечают, что изменения в сфере регистрации транспортных средств важны не только с точки зрения качества сервиса, но и для реализации принципов «Закон и порядок». Четкий учет, единые правила и прозрачные процедуры способствуют повышению уровня безопасности, эффективности розыска транспортных средств и защите прав граждан.

Ранее сообщалось, что в первые дни после запуска нового сервиса от казахстанцев поступило около 11 тысяч заявлений на приобретение «красивых» государственных регистрационных номерных знаков.