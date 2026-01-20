РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Более 1500 предложений поступило в рабочую группу по Парламентской реформе

    Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что в рабочую группу по Парламентской реформе поступило более 1500 предложений, касающихся конституционного строительства, передает Kazinform.

    Рабочая группа по Парламентской реформе
    Фото: Акорда

    — По вопросам Парламентской реформы мы получили более пятисот различных предложений. Однако наряду с этим от юристов, экспертов и общественных деятелей по вопросам конституционного устройства поступило в три раза больше инициатив. Все эти предложения выходят за рамки полномочий действующей рабочей группы, однако они являются обоснованными, вызывают значительный интерес и требуют тщательного рассмотрения, — отметил Глава государства.

    По словам Президента, во многих из поступивших предложений поднимается вопрос представительства регионов и этнокультурных объединений в системе государственной власти.

    — Безусловно, это важная тема, которую нельзя игнорировать. Подходить к ее решению необходимо ответственно, с учетом интересов государства. Все планируемые изменения должны органично дополнять друг друга и ни при каких обстоятельствах не вступать в противоречие, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Парламент Политические реформы Национальный курултай
    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
    Сейчас читают