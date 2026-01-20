Более 1500 предложений поступило в рабочую группу по Парламентской реформе

— По вопросам Парламентской реформы мы получили более пятисот различных предложений. Однако наряду с этим от юристов, экспертов и общественных деятелей по вопросам конституционного устройства поступило в три раза больше инициатив. Все эти предложения выходят за рамки полномочий действующей рабочей группы, однако они являются обоснованными, вызывают значительный интерес и требуют тщательного рассмотрения, — отметил Глава государства.

По словам Президента, во многих из поступивших предложений поднимается вопрос представительства регионов и этнокультурных объединений в системе государственной власти.

— Безусловно, это важная тема, которую нельзя игнорировать. Подходить к ее решению необходимо ответственно, с учетом интересов государства. Все планируемые изменения должны органично дополнять друг друга и ни при каких обстоятельствах не вступать в противоречие, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

