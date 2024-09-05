Более 140 голов скота вакцинировали от сибирской язвы в Алматинской области

Ветеринарные специалисты продолжают принимать меры по защите сельскохозяйственных животных от опасных инфекционных заболеваний после выявления случаев подозрения на сибирскую язву в Уйгурском районе Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата региона, на участке Жарык тума ветеринары вакцинировали от сибирской язвы 141 голову крупного рогатого скота. Кроме того, для ликвидации очага инфекции ветеринары провели дезинфекцию 1800 квадратных метров животноводческих помещений. Дезинфекция проводилась 1%-ным раствором препарата «Дезстройлайт».

— В сельском округе Улкен Аксу отловили 25 собак и 4 кошек, которые могли быть заражены. Животные прошли ветеринарное обследование. Эти меры направлены на защиту здоровья людей и животных, — отметили в пресс-службе акимата.

Ветеринарные специалисты призывают сельских жителей строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы не допустить заболевания скота.

Отметим, что 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания — участие в забое больного животного.

Также в связи с выявлением случаев подозрения на сибирскую язву, на территории Уйгурского района введены ограничительные меры ветеринарно-санитарного характера, однако карантин в селе не ввели.