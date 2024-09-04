Подозрение на сибирскую язву в Алматинской области: карантин вводить не будут

В связи с выявлением случаев подозрения на сибирскую язву, на территории Уйгурского района Алматинской области введены ограничительные меры ветеринарно-санитарного характера, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате Алматинской области, карантин в селе не объявляется.

— В целях предотвращения распространения инфекции установлены ограничения на вывоз скота и продукции животного происхождения. Ограничения на передвижение граждан отсутствуют, так как сибирская язва не передается от человека к человеку, — отметили в пресс-службе акимата.

Отметим, что 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания — участие в забое больного животного.