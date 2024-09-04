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    14:12, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Подозрение на сибирскую язву в Алматинской области: карантин вводить не будут

    сибирская язва
    Фото: ufa.icity.life/news

    В связи с выявлением случаев подозрения на сибирскую язву, на территории Уйгурского района Алматинской области введены ограничительные меры ветеринарно-санитарного характера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате Алматинской области, карантин в селе не объявляется.

    — В целях предотвращения распространения инфекции установлены ограничения на вывоз скота и продукции животного происхождения. Ограничения на передвижение граждан отсутствуют, так как сибирская язва не передается от человека к человеку, — отметили в пресс-службе акимата.

    Отметим, что 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания — участие в забое больного животного.

    Теги:
    Эпидситуация Регионы Казахстана Сибирская язва Акимат Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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