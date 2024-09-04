Четыре случая подозрения на сибирскую язву зафиксированы в Алматинской области

1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Стоит отметить, что от человека человеку сибирская язва не передается. Основным источником заболевания являются сельхозживотные (КРС, лошади, овцы, козы), а также зараженная почва, в которой споры могут находиться в течение длительного времени.

В территориальной инспекции КВКН Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, департаментом полиции и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя.

Республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР. В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы.

- 12 августа 2024 года животные в данном населённом пункте были вакцинированы против сибирской язвы. В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено. Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму проводятся, - отметили в акимате Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

Руководитель управления здравоохранения Алматинской области Алмат Турысбекулы сообщил, что кожная форма заболевания является частым проявлением инфекции, которая при своевременной терапии имеет высокую вероятность выздоровления. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести.

- От человека человеку заболевание сибирской язвой не передается. Основным источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы). Возбудитель сибирской язвы проникает в организм человека, в основном, через повреждённую кожу, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов заболевания) составляет от 2 до 14 суток, - отметил он.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Марат Исмаилов сообщил, что определен круг контактных лиц, подверженных риску заражения. Все взяты под медицинское наблюдение.

Местные исполнительные органы организовали работу оперативного штаба, усилили контроль и надзор за ситуацией. Районным отделом полиции введены ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района и ввоз из других районов.