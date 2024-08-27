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    17:23, 27 Август 2024 | GMT +6

    Более 100 мин обнаружили азербайджанские саперы в Карабахе

    саперы, мины, военные
    Фото: wikimedia

    Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнаружило за неделю 110 мин и более 800 неразорвавшихся боеприпасов в 13 районах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщают СМИ, 26 августа ANAMA отчиталось об операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов за период с 19 по 25 августа.

    По данным агентства, за неделю в Тертере, Агдере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане саперы нашли и обезвредили 78 противопехотных, 32 противотанковые мины и 839 неразорвавшихся боеприпасов.

    Всего за указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1 308,3 га территории.

    По данным ANAMA, по состоянию на 3 августа, после окончания 44-дневной войны в Карабахе, с 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 377 жителей Азербайджана, в том числе 69 погибли.

    Президент Ильхам Алиев в октябре 2022 на саммите СВМДА в Астане сказал, что Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием Карабаха, потребуются около 30 лет и $25 млрд.

    В июле 2022 года Европейский союз (ЕС) выделил дополнительно 4,25 млн евро на разминирование.

    В мае власти ЕС согласились увеличить до 14 млн евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

    — Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, — поделился глава «Азербайджанской кампании против мин» Хафиз Сафиханов.

    Напомним, 12 июня 2024 года Россия завершила вывод миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

    Процесс уничтожения мин показали казахстанские миротворцы, осуществляющие миссию ООН на Голанских высотах.

    В Турции в море в районе Эджеабат в Чанаккале была обнаружена мина, по предположениям, относящаяся ко времени Галлиполийского сражения 1915 года.

    5 июня 2024 года при проведении земляных работ в Павлодаре случайно обнаружили мину. Произошло это возле одного из торговых домов, на место сразу же выехали полицейские, саперы и служба пожаротушения.

    Теги:
    Военные Азербайджан Безопасность Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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