Российские миротворцы полностью покинули Нагорный Карабах

Россия завершила вывод миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, передает собственный корреспондент Kazinform.

- Процесс вывода с территории Азербайджана миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории нашей страны после Отечественной войны, завершился 12 июня, - сообщается на сайте минобороны Азербайджана.

Отмечается, что личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию республики.

Вывод российских подразделений с территории Азербайджана начался в середине апреля этого года. Москва заявляла, что миссия миротворческого контингента выполнена в полном объеме.