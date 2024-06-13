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    19:51, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Российские миротворцы полностью покинули Нагорный Карабах

    Российские миротворцы полностью покинули Нагорный Карабах
    Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана

    Россия завершила вывод миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, передает собственный корреспондент Kazinform.

    - Процесс вывода с территории Азербайджана миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории нашей страны после Отечественной войны, завершился 12 июня, - сообщается на сайте минобороны Азербайджана.

    Отмечается, что личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию республики.

    Вывод российских подразделений с территории Азербайджана начался в середине апреля этого года. Москва заявляла, что миссия миротворческого контингента выполнена в полном объеме.

    Теги:
    Военные Армия Азербайджан Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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