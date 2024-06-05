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    11:06, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Мину обнаружили на улице в Павлодаре

    Мину обнаружили на улице в Павлодаре
    Фото: скриншот из соцсетей

    При проведении земляных работ в Павлодаре случайно обнаружили мину. Произошло это возле одного из торговых домов, на место сразу же выехали полицейские, саперы и служба пожаротушения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мину обнаружили при проведении работ в районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы розы Люксембург. Вызов поступил в 18:14, а через полчаса саперы дали отбой.

    — Сотрудники выезжали на вызов, поводом которому стало обнаружение мины. На месте стало известно, что мина учебная, — сообщили в ДЧС области.

    Выяснилось, что напугала павлодарцев учебная противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя.

    В середине прошлого века в здании, где сейчас торговый дом, находилось авиационное училище, а потом военная кафедра института.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Павлодар Происшествия, ЧС Регионы Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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