Казахстанские миротворцы уничтожили мину на Голанских высотах

Процесс уничтожения мин показали казахстанские миротворцы, осуществляющие миссию ООН на Голанских высотах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Командир инженерно-саперного взвода Бауыржан Камен рассказал подробности проводимой работы.

Инженерно-саперное подразделение казахстанского миротворческого контингента уничтожило боеприпас - 120-мм минометный снаряд, обнаруженный возле одного из блокпостов в Северном секторе зоны ответственности миссии на Голанских высотах.

Фото: кадр из видео Минобороны РК

Напомним, Голанские высоты – это спорная территория на Ближнем Востоке, имеющая стратегическое и политическое значение, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона. Территория простирается с севера на юг, и представляет собой горное плато вулканического происхождения площадью 1,8 тысяч кв км на высоте более тысячи метров над уровнем моря.

Как сообщалось ранее, 14 марта Миротворческий контингент Вооруженных сил РК торжественно проводили в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Прибыв на Голанские высоты, казахстанские миротворцы приступили к повседневной деятельности.

Командование миссии сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР - UNDOF) на Голанских высотах высоко оценило деятельность Вооруженных сил РК по переброске и развертыванию национального миротворческого контингента.