Переброска казахстанских миротворцев в Сирию считается самой быстрой – Командование миссии сил ООН 

Командование миссии сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР - UNDOF) на Голанских высотах высоко оценило деятельность Вооруженных сил РК по переброске и развертыванию национального миротворческого контингента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Миротворческий контингент Казахстана от руководящего состава СООННР и рядовых военнослужащих разных стран получил высокую оценку за быструю переброску личного состава с собственной техникой, вооружением и материально-техническими запасами.

Фото: Минобороны РК

Как отмечает командование СООННР, оперативное развертывание на месте временной и постоянной дислокации было реализовано в наиболее короткие сроки.

По словам начальника штаба миссии СООННР полковника Вооруженных сил Ганы Уильяма Норти, переброска казахстанского контингента, с момента принятия решения о направлении миротворцев до их прибытия в полном составе с собственной техникой и МТЗ на территорию Сирии, является самой быстрой и организованной за всю историю его службы в миротворческих силах ООН.

Ранее в целях дополнительной безопасности присутствующие в зоне СООННР иностранные контингенты производили переброску собственных сил через территорию Ливана, что усложняло задачу транспортировки в Сирию и существенно влияло на оперативность. При этом имеющие десятилетний опыт работы в регионе ирландские миротворческие силы произведут отбытие в свою страну по прежнему маршруту.

Фото: Минобороны РК

Полковник У.Норти временно исполняет обязанности Командующего миссии СООННР. Он служит в вооруженных силах с 1993 года.

- Уильям Норти имеет обширный опыт работы в миротворческой деятельности ООН и ему есть с чем сравнивать, - говорят иностранные военнослужащие.

Ранее он служил в Сьерра-Леоне (UNAMSIL, 1999-2003 гг.), в ДРК (MONUC, 2004-2005 гг.), в Кот-д'Ивуаре (UNOCI, 2008-2009 и 2011-2012 гг.), а также совершил 6 командировок в Ливан (UNIFIL, в период с 1996 по 2018 гг.). С 2012 г. работал инструктором в Международном институте подготовки миротворцев имени Кофи Аннана (KAIPTC) в Аккре.

Фото: Kazinform

- Вооруженные силы РК осуществили профессиональную, безопасную и оперативную переброску личного состава и техники напрямую в Сирию, что значительно сократило финансовые и временные издержки при транспортировке на Голанские высоты. Высокий уровень профессионализма, выучки и дисциплины личного состава казахстанской миротворческой роты. Надлежащий, соответствующий всем техническим требованиям ООН, порядок упаковки и транспортировки техники, вооружения и имущества казахстанского контингента. За оперативность и эффективность в организации деятельности выражаем благодарность командованию и структурным подразделениям Минобороны, а также МИД РК, - отмечает командование СООННР.

Между тем, местное население на сирийской территории казахстанские миротворческие силы встретили радушно с теплыми и доброжелательными эмоциями.

Местные жители понимают, что военные из Казахстана прилетели для важной работы по обеспечению порядка в отдельных государствах ближневосточного региона.