В водах Дарданеллы обнаружена 109-летняя мина

В Турции в море в районе Эджеабат в Чанаккале обнаружена мина, по предположениям, относящаяся ко времени Галлиполийского сражения 1915 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дарданелльская операция – это масштабное военное сражение, длившееся с 1915 по 1916 годы. Операция развернута в ходе Первой мировой войны по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империей, с целью захвата Стамбула, вывода Османской империи из войны и открытия морского пути.

Именно к этому периоду относится мина, обнаруженная в водах Дарданеллы.

Человек, заметивший мину в море во время купания на пляже Йени Кордон в районе Кемаль Паша в Дарданеллах, сообщил о найденном опасном предмете в местный муниципалитет.

Фото: Anadolu Ajansı

В указанный район была направлена группа поисково-спасательной службы и обеспечению безопасности Командования береговой охраны.

Во время погружения специалисты определили, что найденный боеприпас принадлежит периоду Галлиполийской войны, произошедшей 109 лет назад.

Командование подводной обороны (SAS) уничтожило мину контролируемым вмешательством. Пострадавших нет.