    18:02, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются

    Боевые действия между Камбоджей и Таиландом в районе спорной границы во вторник обострились. Обе стороны заявляют, что не отступят от защиты своего суверенитета, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются
    Фото: report.az

    В Таиланде военные заявили о столкновениях в пяти приграничных провинциях, а также о том, что операция ВМС США по выдворению камбоджийских солдат в провинции Трат, как ожидается, скоро завершится.

    Согласно заявлению военных Таиланда, Камбоджа использует артиллерию, ракетные установки и беспилотные летательные аппараты для атаки на тайские силы.

    — Таиланд полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и поэтому военные меры должны быть приняты по мере необходимости, — заявил представитель Минобороны Таиланда Сурасант Конгсири.

    Как передает Al Jazeera, в Камбодже прошел экстренный брифинг с участием более 30 иностранных послов и представителей ООН. 

    Наблюдатели АСЕАН за прекращением огня приняли участие в нем в виртуальном режиме.

    В ходе встречи Камбоджа опровергла утверждения Таиланда о том, что он возобновил конфликт, заявив, что «подтвердила свою твердую позицию и приверженность  соблюдению режима прекращения огня… с высочайшим чувством ответственности и доброй воли».

    Министерство обороны Камбоджи обвинило Таиланд в «жестоких и незаконных действиях», заявив, что с понедельника погибли девять мирных жителей, еще 20 получили серьезные ранения.

    В свою очередь Таиланд заявляет о гибели троих тайских военных. Еще 29 получили ранения.

    Обе страны заявили об эвакуации сотен тысяч людей из приграничных районов.

    Столкновения, которые начались в понедельник, стали самыми ожесточенными после боевых действий в июле. Тогда в течение пяти дней страны обменивались ударами ракет и огнем тяжелой артиллерии. Тогда погибли 48 человек, более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. 

    В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

    В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа.

    Однако уже в начале ноября Таиланд заявил, что приостанавливает действие соглашения о прекращении огня с Камбоджей после подрыва двоих таиландских военнослужащих на противопехотной мине.

    В МИД РК сообщили, что боевые столкновения на границе двух стран проходят вдали от курортных зон, поэтому казахстанцам нет смысла переживать. 

    Камбоджа Таиланд Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
