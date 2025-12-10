Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются

В Таиланде военные заявили о столкновениях в пяти приграничных провинциях, а также о том, что операция ВМС США по выдворению камбоджийских солдат в провинции Трат, как ожидается, скоро завершится.

Согласно заявлению военных Таиланда, Камбоджа использует артиллерию, ракетные установки и беспилотные летательные аппараты для атаки на тайские силы.

— Таиланд полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и поэтому военные меры должны быть приняты по мере необходимости, — заявил представитель Минобороны Таиланда Сурасант Конгсири.

Как передает Al Jazeera, в Камбодже прошел экстренный брифинг с участием более 30 иностранных послов и представителей ООН.

Наблюдатели АСЕАН за прекращением огня приняли участие в нем в виртуальном режиме.

В ходе встречи Камбоджа опровергла утверждения Таиланда о том, что он возобновил конфликт, заявив, что «подтвердила свою твердую позицию и приверженность соблюдению режима прекращения огня… с высочайшим чувством ответственности и доброй воли».

Министерство обороны Камбоджи обвинило Таиланд в «жестоких и незаконных действиях», заявив, что с понедельника погибли девять мирных жителей, еще 20 получили серьезные ранения.

В свою очередь Таиланд заявляет о гибели троих тайских военных. Еще 29 получили ранения.

Обе страны заявили об эвакуации сотен тысяч людей из приграничных районов.

Столкновения, которые начались в понедельник, стали самыми ожесточенными после боевых действий в июле. Тогда в течение пяти дней страны обменивались ударами ракет и огнем тяжелой артиллерии. Тогда погибли 48 человек, более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа.

Однако уже в начале ноября Таиланд заявил, что приостанавливает действие соглашения о прекращении огня с Камбоджей после подрыва двоих таиландских военнослужащих на противопехотной мине.

В МИД РК сообщили, что боевые столкновения на границе двух стран проходят вдали от курортных зон, поэтому казахстанцам нет смысла переживать.