20:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Богдан Вехов завоевал второе «золото» на Кубке мира по шорт-треку в Астане
Представитель юниорской команды Казахстана по шорт-треку Богдан Вехов стал двукратным обладателем «золота» на этапе Кубка мира в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В заключительный соревновательный день спортсмен выиграл финал А на дистанции 1000 метров.
Как отметили в Национальном олимпийском комитете, днем ранее спортсмену не было равных на дистанции 1500 метров.
