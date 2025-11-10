РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Богдан Вехов завоевал второе «золото» на Кубке мира по шорт-треку в Астане

    Представитель юниорской команды Казахстана по шорт-треку Богдан Вехов стал двукратным обладателем «золота» на этапе Кубка мира в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    В заключительный соревновательный день спортсмен выиграл финал А на дистанции 1000 метров.

    Как отметили в Национальном олимпийском комитете, днем ранее спортсмену не было равных на дистанции 1500 метров. 

    Ранее сообщалось, что казахстанские фристайл-могулисты завоевали в Австрии 4 «золота» и 2 «серебра».

    Гульжан Тасмаганбетова
