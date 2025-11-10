Богдан Вехов завоевал второе «золото» на Кубке мира по шорт-треку в Астане

В заключительный соревновательный день спортсмен выиграл финал А на дистанции 1000 метров.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете, днем ранее спортсмену не было равных на дистанции 1500 метров.

Ранее сообщалось, что казахстанские фристайл-могулисты завоевали в Австрии 4 «золота» и 2 «серебра».