20:02, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские шорт-трекисты завоевали три медали на Кубке мира в Астане
Юниорская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала три медали на этапе Кубка мира, проходящем в эти дни в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
На первую ступень пьедестала поднялся Богдан Вехов. Он стал лучшим на дистанции 1500 метров.
Третье место заняла Полина Омельчук, финишировав третьей на дистанции 1000 метров.
Кроме того, команда Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.
Этап Кубка мира продлится до 9 ноября.
Ранее сообщалось, что в Астане впервые проходит юниорский этап Кубка мира по шорт-треку.