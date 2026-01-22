Бывший министр ФРГ предложил Дании продать Гренландию за $1 трлн

В интервью изданию Гаувайлер заявил, что Копенгагену стоит воспринимать заявления Дональда Трампа всерьез. По его словам, такая сделка могла бы принести Дании и ее гражданам экономический эффект исторического масштаба и, возможно, сделать страну самой богатой в Европе.

Политик подчеркнул, что Гренландия географически относится к Северной Америке и имеет ключевое значение для системы национальной безопасности США, тогда как ее связь с Данией, по его мнению, носит постколониальный характер.

Он отметил, что управление островом из Копенгагена выглядит анахронизмом и не соответствует принципам современного европейского администрирования.

При этом оценки стоимости Гренландии остаются предметом споров. Ранее в американской администрации называли сумму в пределах $100 тысяч за каждого жителя острова — около $5 млрд в целом. Однако эксперты указывают, что с учетом размеров территории, которая в шесть раз превышает площадь Германии, реальная стоимость может достигать 3,7 трлн евро.

— Дания может получить колоссальные средства уже сегодня за то, от чего завтра, возможно, ей придется отказаться без какой-либо компенсации, — подытожил Гаувайлер.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил законодателям, что президент Дональд Трамп планирует купить Гренландию, а не захватывать ее. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению.