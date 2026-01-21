Премьер Гренландии призвал жителей готовиться к возможному военному вторжению

— Военный конфликт маловероятен, но исключать его нельзя, — заявил Нильсен на пресс-конференции во вторник.

По его словам, правительство Гренландии сформирует рабочую группу в составе представителей местных властей, чтобы помочь людям подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Как сообщает Financial Review, правительство работает над распространением новых рекомендаций среди населения, в том числе рекомендации иметь дома запасы продовольствия на пять дней.

— Гренландия находится под «большим давлением», и «нам нужно быть готовыми ко всем сценариям, — заявил на той же пресс-конференции министр финансов Муте Боуруп Эгеде.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social созданное искусственным интеллектом изображение, на котором он устанавливает американский флаг на острове.

Фото: Truth Social/@realDonaldTrump

Гренландия, с населением 57 000 человек, является частью Королевства Дания, но имеет собственное правительство, которое контролирует большинство аспектов жизни, за исключением обороны и внешней политики.

В целях укрепления безопасности Дания и семь других стран-участниц НАТО на прошлой неделе направили на остров небольшое количество военных в рамках операции «Арктическая выносливость». В последние дни Дания перебросила в Гренландию дополнительные войска.

Как сообщила во вторник гренландская газета, Объединенное арктическое командование Дании расширит масштабы военных учений, которые потенциально могут проводиться круглый год.

Трамп ранее не исключил возможности захвата Гренландии, которая, по его словам, имеет решающее значение для национальной безопасности Америки. На прошлой неделе глава Белого дома заявил о введении пошлин на товары европейских стран, выступающих против его плана.

Товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля будут облагаться 10-процентной американской пошлиной, заявил президент США.

Он пригрозил, что с 1 июня пошлины будут повышены до 25% и сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение «о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник предупредила, что Европе придется отреагировать, если пошлины будут введены, и что это может иметь «серьезные последствия» по обе стороны Атлантики.