02:45, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Бейбарыс Жексен выиграл первый бой на чемпионате мира по боксу
Бейбарыс Жексен успешно стартовал на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Боксер представляет страну в весе до 60 килограммов.
В 1/16 финала Жексен бился против Джунмилардо Огаире из Филиппин. Наш спортсмен не испытал серьезных проблем, выиграв единогласным решением судей.
