Бейбарыс Жексен выиграл первый бой на чемпионате мира по боксу

Боксер представляет страну в весе до 60 килограммов.

В 1/16 финала Жексен бился против Джунмилардо Огаире из Филиппин. Наш спортсмен не испытал серьезных проблем, выиграв единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что казахстанка Виктория Графеева выиграла стартовый поединок на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле. Торехан Сабырхан дебютировал с победы на чемпионате мира по боксу. Надежда Рябец не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ по боксу.